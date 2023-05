Gli attacchi seguono il lancio di 104 razzi controin risposta alla morte di Khader Adnan, esponente della Jihad Islamica palestinese morto in carcere indopo un lungo sciopero della ...... il braccio armato del movimento islamista palestinese checonsidera "terrorista". La Jihad islamica ha confermato in un comunicato la morte di tre funzionari che ha identificato come Jihad ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Nuovidisulla Striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, il bilancio degli attacchi aerei è di 12 persone morte e 20 ferite. Tra le vittime ci sarebbero tre leader della Jihad islamica ma ...

Sale di nuovo la tensione in Medio Oriente: la scorsa notte un raid di Israele sulla Striscia di Gaza ha provocato la morte di 12 persone, tra cui ...È di 12 morti e 20 feriti il bilancio del raid di Israele avvenuto nella notte sulla Striscia di Gaza. Israele, secondo quanto riferito da fonti militari, ha ...