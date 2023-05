(Di martedì 9 maggio 2023) Abbonato Rai, se ti va bene vedrai Tele, ma se ti va male sarà Tele. Meloni è per Tele, Salvini è per Tele. Il Pd è già molto se conserva il Tg3, Rai Orfeo.

E libera laper gli accoliti. Lissner fa ricorso. Se vince, è il caos. Se perde, arrivano i ... Definisce Soros uno "speculatore globalista" nonché "ebreo", tale e quale a Shelob di, "......è l'altra ossessione che unisce decine di post nel blog del papabile direttore generale della. "... ma "di origine ungherese", e lo paragona al mostruoso Shelob di, "il malefico essere a ...E libera laper gli accoliti. Lissner fa ricorso. Se vince, è il caos. Se perde, arrivano i ... Definisce Soros uno "speculatore globalista" nonché "ebreo", tale e quale a Shelob di, "...

Rai Tolkien: Giletti, Veneziani, Diaco, Chiocci. Ecco il palinsesto della nuova destra Il Foglio

E' scontro tra Salvini e Meloni per imporre i loro volti. Per FdI "la Rai non può più essere più controllata dal Gruppo Repubblica, La Stampa". A rischio anche la presidenza Rai di Marinella Soldi ...La Sorella d’Italia, la Rai la vuole proprio dissodare. Il decreto Fuortes è l’atto politico più sfacciato mai compiuto ai fini dell’occupazione dello schermo ...