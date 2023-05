RAI-MELONI | CHI L’HA VISTO VERSO RAI1 | RESTYLING FICTION E VITA IN DIRETTA | STOP AGORÀ-PD

(Di martedì 9 maggio 2023) Ufficialmente partita la rivoluzione Rai firmata Giorgiae Fratelli d’Italia con Lega che scalpita e Forza Italia a cui pare rimanere il cerino in mano. Il partito della premier, secondo un reportage de “La Stampa”, vuole eliminare le direzioni di genere e tornare alla figura dei direttori di rete. Poi si passerà ai palinsesti. Partendo dal Tg1 dove pare quasi sicuro l’approdo di Gian Marco Chiocchi e passando perin, ritenuti distanti se non del tutto opposti al pensiero di governo. Tre programmi sono continuamente nei pensieri dei vertici di Fratelli d’Italia., su Raitre, che leghisti eani hanno puntato dal giorno uno del governo; Lain, perché Alberto Matano è considerato alieno ai progetti ...

Se la premiervuol proporre altro, quindi si passa non all'elezione del presidente della ... Lo afferma Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ad Agorà suTre, . 9 maggio 2023deve fare buon viso a cattivo gioco: per esempio deve dire sui telegiornali dellache "finalmente grazie al nostro governo l'Europa prende atto che deve cambiare politica verso i migranti "...Estratto dell'articolo di Carmelo Caruso per 'il Foglio' GIORGIAMATTEO SALVINI - BY EDOARDO BARALDI Abbonato, se ti va bene vedrai Tele Tolkien, ma se ti va male sarà Tele Giletti.è per Tele Tolkien, Salvini è per ...

Fabio Fazio, Amadeus, Lucia Annunziata: chi rischia in Rai con il governo Meloni Open

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - 'Nel programma del centrodestra c'era l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e quindi quello è l'accordo che ...L'Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes ha rassegnato le dimissioni, con la comunicazione ufficiale al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Sulla decisione, arrivata dopo giorni in cui si ...