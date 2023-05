Rai | cosa cambia dopo le dimissioni di Fuortes? Conduttori a rischio?

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 maggio 2023) Aanche Amadeus Nelle ultime ore l‘Ad Carloha dato le suedalla Rai. Ora così ci si domanda come cambieranno gli equilibri nella rete pubblica con l’occupazione d parte del governo Meloni. Fratelli d’Italia ha già annunciato l’arrivo di un nuovo amministratore delegato.l’addio di, quindi, si palerà i TG1, palinsesti e conduttore. Tanti i nomi ada Fabio Fazio allo stesso Amadeus che potrebbe anche rimanere, secondo Open, solo conduttore e perdere il posto di direttore artistico. Stando ai rumors il successore dipotrebbe essere il direttore di Radio Rai Roberto Sergio. Quest’ultimo poi potrebbe individuale come direttore generale l’ex consigliere, in quota Fratelli d’Italia, Giampaolo Rossi. Per quanto riguarda ...