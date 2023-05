Rai | cambia tutto dopo le dimissioni di Fuortes | a rischio Fazio e Amadeus

(Di martedì 9 maggio 2023) News Tv.in Rai, dovremo dire addio a Fabioledell’amministratore delegato Carlo, la Rai è pronta per una rivoluzione. Già ieri, lunedì 8 maggio 2023, Fratelli d’Italia ha annunciato l’arrivo di un nuovo ad, ma questa non è l’unica novità in campo. Ci saranno tante nuove nomine e cambi di palinsesti, previsti per giugno. I conduttori e i soliti programmi sono a: a cominciare da Fabio. (Continuale foto) Leggi anche: Rai, Sgarbi attaccae SanremolediLeggi anche: Rai, Carlosi dimette da ...

Il prossimo Dg sarà regista della rivoluzione, si punta al ritorno delle direzioni di rete. Tg, Fiction e "Chi l'ha visto" su Raiuno: ecco comela tv ...Pronti si. Ma come sarà laa trazione centro - destra Si parte dai vertici: l'ad in pectore è Roberto Sergi o , attuale direttore diRadio, forse nominato già giovedì prossimo, che a ...Invece si tratta la polizia come se fosse lao qualunque altra partecipata. Sicuramente meno complessa a questo punto la situazione in: per la successione di Fuortes è in corsa Roberto Sergio ...

Come cambia la Rai dopo le dimissioni di Fuortes Cda, direzione ... Trend-online.com

Il cosiddetto “decreto Fuortes” con cui il governo “pensionava” il sovrintendente del Teatro e al tempo stesso commissariato i vertici di Inps e Inail è già ...L'Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes ha rassegnato le dimissioni, con la comunicazione ufficiale al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Sulla decisione, arrivata dopo giorni in cui si ...