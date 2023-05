Radio Zeta Future Hits Live 2023 | la line up completa | Blanco | Lauro | Pinguini

Sabato 10 giugno " giorno che per molti segna anche la fine dell'anno scolastico " al Centrale del Foro Italico di Roma andrà in scena 'Future Hits Live', in radiovisione su Rtl 102.5 e(oltre che sul sito Rtl 102,5 Play) e in contemporanea anche in diretta tv: su Sky Uno e in chiaro su Tv8. Scopriamo quando in ...... sono cambiate le generazioni e con loro anche la musica':Lorenzo Suraci, presidente di Rtl 102.5non ha dubbi nell'intervista a Tv sorrisi e canzoni:la Generazione, checonosce bene, ...La manifestazione torna sabato 10 giugno al Centrale del Foro Italico di ...

Radio Zeta Future Hits Live: Achille Lauro, Blanco, Emma, Madame e Pinguini Tattici Nucleari si aggiungono al cast RTL 102.5

Emma è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante The Flight, l’artista ha presentato “Mezzo Mondo”, il suo ultimo singolo ..."Radio Zeta Future Hits Live", Festival musicale di RTL, 102,5 e Radio Zeta in onda su Sky e Tv8: ospiti e quando in tv l'evento.