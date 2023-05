“Radical voice | donna | vita | libertà” | a Milano la mostra di artiste e artisti che vogliono dare voce al popolo iraniano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) L’arte perale sostenere chi lotta ogni giorno contro violenza e repressione. La Fondazione Sozzani in collaborazione con Fashion Revolution Iran presenta a, unadedicata all’arte e all’emancipazione femminile delle donne iraniane attraverso una selezione di opere create da giovanicon diversi linguaggi espressivi, tra cui pittura, scultura, video, fotografia e moda. L’apertura è in programma per giovedì 11 maggio alle 17.30 in via Enrico Tazzoli 3 e parteciperanno: le musiciste Leila e Sara Shirvani, la coordinatrice di Fashion Revolution Iran Nazanin Karimkhani, la creative director della Fondazione ...