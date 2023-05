Rabbit Hole | la nostra recensione della serie di Paramount+

(Di martedì 9 maggio 2023) Jack Bauer è tornato Ecco, fermi, rimanete seduti e continuate a leggere. Kiefer Sutherland interpreta il personaggio di una spia, John Weir, nella nuova, in onda suin Italia dal 26 maggio. Il vostro spoilerman ha visto la prime due puntate e non potendo ancora, per ovvi motivi, scendere nei dettagli vi dirà quel “poco” che si può dire. (praticamente tutto). Partiamo da Jack Bau… scusate, John Weir, che questa volta è una spia, un personaggio grigio che viene chiamato di nuovo ad esercitare il suo ruolo da una vecchia conoscenza. Fino a qui tutto chiaro, no? Ma che succede se la spia si ritrova spiata a sua volta e, soprattutto, se tutti i telegiornali, i social e la polizia, lo accusano di un omicidio che non ha commesso? (capirete l’evidenza guardando il primo episodio) Succede di tutto ...

C'è una nuova serie che si preannuncia adrenalinica, ricca di tensione e imperdibile.è in arrivo su Paramount+ . Ecco quando potrai vederla e cosa ti devi aspettare.è una serie creata da creata da Glenn Ficarra e John Requa , i registi di film come Crazy, ...

