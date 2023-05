Queste sono le password maggiormente usate | evita di utilizzarle | sono molto vulnerabili

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 9 maggio 2023) Qualiledare di usare assolutamente? Ecco quelle più utilizzate e facilmente individuabili dagli hacker e dai malfattori. La maggior parte delle attività che svolgiamo ogni giornoonline. Dall’inviare una mail, passando per gli acquisti o le operazioni bancarie. Elencoa rischio quali non usare – GranTennisToscana.itPer ognuna di, ovviamente, abbiamo unacon lo scopo di proteggere i nostri dati edre che vengano raccolti da qualche malintenzionato. Purtroppo però, spesso, per pigrizia, ci ritroviamo ad avere delleche usano tutti e chetalmente conosciute che gli hacker o i malfattori riescono a ...