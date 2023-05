Questa foto dell’«ultimo gigante vivente» è falsa

Leggi su facta.news

(Di martedì 9 maggio 2023) Il 4 maggio 2023 è stata pubblicata su Facebook unain bianco e nero che ritrae un uomo molto alto che cammina in una strada in mezzo a persone di un’altezza nella norma. L’immagine è accompagnata da una didascalia nella quale si legge che si tratterebbe di uno scatto del 1901 che mostrerebbe «l’(dall’Olanda)». Laoggetto di analisi non è reale: è stata creata con un programma di intelligenza artificiale. L’immagine in questione è stata pubblicata originariamente il 26 aprile 2023 da un utente sul social network Reddit, in un subreddit chiamato “Midjourney”, un forum specifico dove vengono pubblicate immagini create con l’intelligenza artificiale. Il titolo del forum infatti fa riferimento a Midjourney, un’applicazione che genera immagini con l’intelligenza ...