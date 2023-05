Quell’omicidio che ci ricorda che il diavolo è ancora tra noi

(Di martedì 9 maggio 2023) Taulant Malaj, il killer della provincia di Foggia, dice di aver ucciso la figlia e il vicino di casa perché “aveva ilnel cervello”. Non una scusa. Ma la triste realtà

Processi e commissioni d'inchiesta si sono succeduti nel tentativo di comprendere fino in fondo il senso di, probabilmente, non ricade solamente nella delirante logica del ......una telefonata i brigatisti rossi avvisarononel bagagliaio della vettura sarebbe stato rinvenuto il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della democrazia cristiana, rapito il 16 marzo di'...Il 7 giugno di'anno "Stefano mi chiamò in ambulatorio ...se fossi disponibile a testimoniare a suo favore dichiarandoil ...abusava di psicofarmaci la voleva tutelare dall'accusa di". ...