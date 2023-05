Quei giorni da brivido | cercando Moro

Leggi su agi

(Di martedì 9 maggio 2023) AGI - Piero Moscardini aveva 32 anni nel 1978 quando era pompiere e la centrale operativa di Roma in cui lavorava fu attraversata dalla storia: via Fani, via Gradoli, via Caetani. "Il giorno del rapimento di Aldoci chiamarono un paio d'ore dopo, il tempo che la scientifica effettuasse i rilievi. Dovevamo ripulire la strada dal mare di sangue e dai detriti dei vetri, eliminare quello scenario pietoso, e poi far ripartire la viabilità. Poi cominciarono le ricerche del Presidente". "'Presidente': così lo chiamavamo quando andavamo a cercarlo nei luoghi più assurdi, indicati da sensitivi o da persone che davano informazioni sbagliate. Era pieno di scemi ai quali eravamo costretti a rendere conto perché nessuna ipotesi poteva essere trascurata - racconta all'AGI il pompiere -. 'Presidente ci sente?' urlavamo per farci riconoscere anche nelle cantine, nelle ...