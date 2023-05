Quando gioca Lorenzo Musetti a Roma? Svelato il giorno! Data | programma | avversario

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023)farà il proprio debutto agli Internazionali d’Italia 2023 di tennis nella giornata di sabato 13 maggio. Oggi è statoil giorno in cui il tennista italiano esordirà nel Masters 1000 di. L’azzurro entrerà in gioco direttamente al secondo turno contro il vincente del confronto tra Matteo Arnaldi e l’argentino Diego Schwartzman. Il toscano, testa di serie numero 18 del tabellone principale, partirà con tutti i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare unpotenzialmente rognoso., che è reduce dalla precoce eliminazione al Masters 1000 di Madrid ma anche dalla semifinale a Barcellona e dal successo su Novak Djokovic a Montecarlo, vuole farsi largo sulla terra rossa del Foro Italico e ha già messo nel mirino il ...