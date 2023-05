Qatargate | la commercialista di Antonio Panzeri “non va consegnata al Belgio”

(Di martedì 9 maggio 2023) Monica Rossana Bellini, ladi, l’ex eurodeputato tra i protagonisti del, non deve essereal. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Milano che ha respinto la richiesta dei magistrati belgi che avevano emesso il mandato d’arresto europeo sulla base del quale la professionista era stata arrestata a gennaio. Oggi i giudici hanno anche revocato per la professionista il divieto di espatrio, che era l’ultima misura che pendeva a suo carico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

