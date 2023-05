Monica Rossana Bellini, la commercialista di Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato tra i protagonisti del, non deve essere consegnata al Belgio. Lo ha deciso lad'Appello di Milano che ha respinto la richiesta dei magistrati belgi che avevano emesso il mandato d'arresto europeo sulla base ...La procedura di consegna in corso davanti alla quinta sezione delladi appello si trascina da quattro mesi con la prossima udienza in calendario il 9 maggio. Dal 10 febbraio Bellini è stata ...... l'ex eurodeputato coinvolto nell'inchiesta belgache ha deciso di collaborare con i ... Dopo tre settimane era tornata in libertà - con divieto di espatrio - su decisone delladi ...

Qatargate: Corte Milano, Bellini non va consegnata al Belgio ... Agenzia ANSA

Respinta la richiesta dei magistrati belgi che avevano emesso il mandato d'arresto europeo per la commercialista di Antonio Panzeri. Revocato anche il divieto di espatrio per la professionista ...Monica Rossana Bellini, la commercialista di Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato tra i protagonisti del Qatargate, non deve essere consegnata al Belgio. (ANSA) ...