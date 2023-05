Putin in piazza | Prigozhin lo umilia | Basta caz***e | non un solo millimetro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) "con lein tv". Evgheni, ex chef personale di Vladimire fondatore del Gruppo paramiltare Wagner, da tempo uno dei bracci armati del Cremlino negli scenari di guerra di mezzo mondo, bombarda direttamente il presidente russo e laRossa, commentando la cerimonia per il Giorno della Vittoria andata in scena questa mattina a Mosca. Dopo le polemiche violentissime dei giorni scorsi sulla mancanza di munizioni al fronte in Ucraina alla base della strage dei soldati russi in Donbass, con le accuse dirette ai vertici militari diShoigu e Gerasimov, definiti "putt***e che vivono in un ufficio", Priogozhin torna dunque a tuonare mettendo in mostra tutte le crepe che gestiscono il potere politico e militare in Russia....