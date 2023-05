Puglia | maltempo | allerta per temporali Protezione civile | previsioni meteo

(Di martedì 9 maggio 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani, 10 maggio, per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

LE DATE DELLA SERIE PLAY OFF GARA 1 Domenica 14 maggio ore 18: Blacks " Ruvo diGARA 2 Martedì 16 maggio ore 18.30: Blacks " Ruvo diGARA 3 Venerdì 19 maggio ore 21: Ruvo di" ...Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con locali piogge su, ... Da stasera possente fase diTendenza meteo - Una saccatura depressionaria andrà a muoversi ...Il, però, dovrebbe 'risparmiare' la festa di San Nicola: nonostante il cielo già oggi ... E' attesa una settimana 'all'insegna dell'instabilità sulla, interessata dapprima da una ...

Meteo Puglia, maltempo e temperature in calo. Le previsioni StatoQuotidiano.it

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle ore 08:00 del giorno 10 maggio 2023, e per le successive 16 ore, previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativ ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...