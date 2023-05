Prima sentenza contro Donald, che vede così compromessa la sua nuova corsa alla Casa Bianca. Dopo poche ore di camera di consiglio, la giuria di uncivile in corso a new York lo ha ritenuto colpevole non di un vero ...non è mai comparso al, limitandosi ad una deposizione privata poi mostrata ai giurati in cui è finito col testimoniare contro se stesso: prima affermando che Carroll non era il suo "...Non trattandosi di unpenale ma civile, come ricorda la Cnn , lo standard di prove non è ...ha negato qualsiasi illecito, non si è difeso e ha deciso di non testimoniare . E dopo il ...

Processo Trump: colpevole di abusi sessuali, non di stupro TGCOM

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump colpevole di aggressione sessuale e diffamazione sul caso Carroll.Il tribunale di New York ha stabilito che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump abusò di Jean Carroll, ma non fu uno stupro, e la diffamò per respingere le accuse. Questo il verdetto emesso d ...