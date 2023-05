Processo a Trump | raggiunto il verdetto | “Condannato per abuso sessuale | ma non per stupro Risarcimento di 5 milioni di dollari alla scrittrice Carroll”

(Di martedì 9 maggio 2023) Il tribunale di New York ha stabilito che il tycoon abusò di Jeane la diffamò per respingere le accuse

...non ha stuprato ma ha aggredito sessualmente la scrittrice Jean Carroll nei camerini di un grande magazzino nel 1996 e l'ha poi diffamata: è il verdetto raggiunto dalla giuria nel...E' il verdetto emesso dalla giuria alche si è svolto a Manhattan. Donald, 76 anni, era accusato dalla scrittrice Jean Carroll, 79 anni, di averla violentata nel '96 nel camerino dei ...La giuria ha raggiunto il verdetto nelcivile a New York in cui Donaldè accusato dalla scrittrice Jean Carroll di averla stuprata nei camerini di un grande magazzino nel 1996 e di ...

A deciderlo il tribunale di New York. La giuria della corte di Manhattan ha ordinato a Donald Trump il pagamento complessivo di cinque milioni di dollari di risarcimento ...La vittima dell'aggressione - datata 1996 - è la scrittrice Jean Carroll. L'ex presidente dovrà pagare un indennizzo di oltre 5 milioni ...