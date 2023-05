Principe Harry | gesto vergognoso contro di lui | L’ha lasciato solo

Leggi su howtodofor

(Di martedì 9 maggio 2023) Retroscenasulin occasione dell’evento per l’incoronazione di Re Carlo: tutti i dettagli. Dopo mesi di attesa è finalmente andato in scena uno dei momenti più importanti di questo 2023 ossia l’incoronazione di Re Carlo. Un evento che ha attirato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo e che si è rivelato essere quindi tra i più seguiti. Grande attesa per tutti i membri della famiglia reale e nonper gli appassionati di moda e stile. Alcuni hanno infatti atteso questo momento anche per vedere come sarebbe andato il ritorno dela Londra dopo il suo libro scandalo. Secondo alcune indiscrezioni e come mostrano alcune immagini, le cose per il secondogenito di Carlo e Diana non si sono rivelate essere così ...