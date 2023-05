Primo Mtv Push Live in Italia a Mirabilandia

(Di martedì 9 maggio 2023) Imen Siar, Claudym e Gaia tra gli artisti emergenti ospiti Il 17 giugno dalle 19:30 si svolgerà a‘Mtv’ con Rds Next per lanciare ufficialmente Mtvine segnare l’inizio della stagione estiva. Si tratta di una nuova piattaforma di lancio di artistini nata dall’esperienza di Mtv New Generation, che nel corso degli anni ha promosso artisti di successo, dai Boomdabash a Dardust, fino a Madame, Ditonellapiaga, Olly e i Piqued Jacks, che quest’anno saranno all’Eurovision Song Contest a rappresentare San Marino. Mtvè l’appuntamento mensile con cui l’emittente amplifica gli artisti emergenti attraverso la programmazione video sui canali tv, sulle piattaforme digitali e sui social media. “All’interno del ...

Dal 1981, MTV ha sempre avuto come missione la diffusione della buona musica e dal 2009 aiuta gli artisti emergenti a farsi strada in questo mondo con MTV Push, l'appuntamento mensile con cui MTV amplifica gli artisti emergenti attraverso la programmazione video sui canali tv, sulle piattaforme digitali e sui social media.