(Di martedì 9 maggio 2023) Nuovo attacco del capo della Wagnerla Russia. Prima, mentre il Presidente partecipa alla sfilata militare. In un video postato su Telegram accusa: se non ci verranno fornite ...

E poi contro la gerarchia militare, accusata dadi voler "ingannare" Vladimir Putin . "Lo Stato è incapace di difendere la Russia ", ha affermato il capo della milizia privata Wagner ...Frammento del drone hannoun incendio in un centro commerciale. Abbattuto un drone sopra ... Wagner in difficoltà Yevgeny, leader del gruppo di mercenari russi Wagner, al solo del ...Anche in Sudan, la Russia ha potuto sfruttare una dinamica conflittuale che non halei, ... Un mediatore poco credibile Condalla parte del Rsf e le autorità russe investite nel ...

Prigozhin scatenato contro Putin TGLA7

Il presidente di Ispi sulle prospettive della controffensiva ucraina, l'attacco del drone sul Cremlino, le difficoltà di Mosca che emergono dal video di ...Nella settimana dei droni - quello sul Cremlino e quello ucraino fuori controllo su Kiev - Zelensky attacca Putin, chiedendo giustizia alla Corte penale internazionale, la Russia cancella la parata de ...