Premio Pulitzer per i reportage sull’Ucraina e sul caso Floyd

(Di martedì 9 maggio 2023) Sono 4 giornalisti ucraini dell’Associated press (Ap), due uomini e due donne, ad aver vinto ilgiornalistico2023 per il servizio pubblico, ossia il più prestigioso di tutti i. Si tratta di Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko e Lori Hinnant: sono fotografi, visual journalist e producer, qualcuno anche romanziere. Alla base della motivazione del, i loro coraggiosiin Ucraina da Mariupol sotto assedio russo, e poi conquistata, nel 2022. L’Ap ha vinto unanche per la copertura fotografica della guerra – premiata anche col World Press Photo – mentre lo staff del New York Times si è aggiudicato ilInternational Reporting per la sua “risoluta copertura dell’invasione russa dell’Ucraina, compresa ...

Premio Pulitzer, premiati i reporter ucraini dell'Ap a Mariupol Sky Tg24

La Universidad de Columbia ha anunciado este lunes los ganadores y finalistas de los Premios Pulitzer 2023, otorgados por recomendación de la Junta del Premio Pulizter, donde tres periodistas ucranian ...