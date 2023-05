Premio Pulitzer 2023 | vincono le foto choc di Bucha e Mariupol

(Di martedì 9 maggio 2023) L'agenzia statunitense Associated Press ha vinto due premi, tra cui quello considerato il piu' importante di tutti, per la copertura della guerra in Ucraina. L'AP ha vinto ilprincipale - Servizio pubblico - per il lavoro dei suoi giornalisti durante l'assedio della citta' die ilBreaking News Photography per il lavoro dei suoigrafi nelle prime settimane del conflitto. Nel primo caso, la giuria ha evidenziato il lavoro "coraggioso" svolto per raccontare "l'uccisione di civili durante l'invasione russa dell'Ucraina" da: i giornalisti di AP erano sul posto quando la citta' e' stata circondata e bombardata dalle forze russe. Ilgrafico, invece, riconosce le "immagini uniche e ...

ai reporter dell'Ap a Mariupolapprofondimentoai reporter ucraini dell'Ap a Mariupol Ilai cronisti di AP per i servizi da Mariupol. La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Prigozhin non lascia Bakhmut: ci hanno promesso le munizioni, restiamo Come e quando potrebbe ...

Proprio il mese scorso Evgeniy Maloletka, fotografo dell'Ap, aveva vinto anche il premio World Press Photo of the Year per la sua immagine straziante diventata simbolo dei bombardamenti su Mariupol ...