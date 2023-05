Preghiera del mattino del 9 Maggio 2023 | “Liberami dalle false illusioni”

... 11 maggio alle ore 21:00 Veglia diper le vocazioni nella parrocchia di San Francesco di ... Ogni vocazione riflette il mistero di Cristo e la ricchezzadono dello Spirito Santo nella ...... quello della pandemia, nel quale però "le comunità cristiane sono state prossime con la...dedizione e mettendo a rischio la propria vita si è preso cura dei numerosi ricoverati a causa...... che per oltre quarant'anni ha promosso incontri disettimanali. È stata tra le persone che hanno maggiormente contribuito alla diffusione in tutta la regionemovimento eucaristico ...

Maggio, la preghiera del Papa per i movimenti e i gruppi ecclesiali Avvenire

“Non dobbiamo temere, perché la croce di Cristo non è un simbolo di sconfitta, ma di vittoria. Non è la morte che ha l’ultima parola, come dicono le scritture, ma oltre c’è la vita, con Cristo che è r ...Sono ore di preghiera, speranza, apprensione per la giovane di appena 16 anni che lotta per rimanere attaccata alla vita ...