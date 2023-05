Precipita dalla finestra della scuola durante la lezione | 13enne è fuori pericolo

Leggi su agi

(Di martedì 9 maggio 2023) AGI - Ha quasi 14 anni la ragazzina caduta stamanedi un edificio scolastico a Pescara, dov'è residente. Al momento è in pronto soccorso, per tutti gli accertamenti sanitari del caso. Non sarebbe indi vita. La giovane frequenta la classe terzasecondaria dell'Istituto comprensivo 7 "11 febbraio 1944", in strada Colle Pineta. Secondo una prima ricostruzione, è cadutadi un'aula al secondo piano, finendo a terra, dopo un volo di circa cinque metri, nell'area dell'ingresso. Sul posto, lanciato l'allarme, è immediatamente intervenuta l'ambulanza del 118. La ragazzina, stando a quanto riferito dai soccorritori, è sempre rimasta cosciente. È stata poi trasportata in ospedale ...