Precipita dal palazzo e muore dopo un volo di 12 metri | è il secondo caso in pochi giorni in città

Sgomento. E' questo il sentimento che si respira nell'aria a Fermo oggi (9 maggio) dopo un'altra tragedia consumata a soli pochi giorni da quella di domenica scorsa con un giovane cadutobalcone . Un uomo di 40 anni, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è precipitato da una palazzina perdendo la vita dopo un volo di 12 metri. I soccorsi I vani interventi Sul posto ...In Romania il datoal 2,2%, in Bulgaria allo 0,7%. La settimana corta in Italia In questo ...1° gennaio 2021 applica una policy aziendale che prevede una giornata libera o due mezze ...Gli investigatori, coordinatidirigente Fabrizio Mustaro, stanno sentendo la delegazione di sindaci polacchi, circa una ventina, che si trovavano nello stesso albergo con il collega al momento ...

Fermo, precipita da una palazzina e muore a 40 anni: fatale il volo di 12 metri corriereadriatico.it

Una ragazzina precipita dalla finestra della scuola in circostanze misteriose: la comunità si unisce nel sostegno della famiglia e alla sua guarigione.Volo di circa 12 metri Un'altra tragedia scuote la città di Fermo a soli pochi giorni da quella di domenica scorsa con un giovane caduto dal balcone (LEGGI QUI). Un uomo di circa 40 anni, per ...