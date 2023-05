Ponte | al Comune 93 card alimentari per famiglie bisognose | a breve le verifiche

L'evento vede il patrocinio deldi Torre Annunziata. Si tratta di un cammino che va dal ... Si partirà alle ore 8:30 da Napoli, presso ildella Maddalena, punto di inizio della strada regia,...E su questo, dopo aver lanciato uncon diverse regioni e Stati a livello internazionale " ...alla scuola italiana di Buenos Aires Cristoforo Colombo e la presentazione di un progetto del...... Pietrasanta (Lucca); Montecatini Val di Cecina e Santa Maria a Monte (Pisa); Pescia e... può richiederne una nuova all'ufficio elettorale deldi residenza. Si ricorda che l'ufficio ...

Ponte sull’Orme, ancora polemiche Non dà pace il rumore dei giunti Il Comune: "Questione di giorni" LA NAZIONE

È tutto pronto a Dronero per il “Ponte del Dialogo”, format di festival diffuso voluto dal comune in collaborazione con l’AFP e il sostegno della Regione Piemonte, per promuovere la lettura e ...Prosegue a Calascibetta, la rassegna Sulla Vetta, organizzata da Rete Latitudini, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Associazione Conto ...