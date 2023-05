Polla | incidente tra due auto | grave un pensionato

... al bivio di Loreto di: ad avere la peggio, un pensionato condotto subito in ospedale per le cure del caso. Sul posto, intanto, gli agenti della polizia municipale per far luce sull': ......L'è avvenuto lungo la SS19 tra i comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno condotto all'ospedale 'Luigi Curto' di. Le ...Bruttonella notte, a Sala Consilina , in località Trinità. Per cause da accertare, un giovane ... Il fatto Il malcapitato è stato soccorso e condotto in ospedale, a, per le cure del caso:...

Due incidenti in poche ore nel salernitano, diversi feriti: si indaga SalernoToday

Nella mattinata di oggi, martedì 9 maggio, si è verificato - come riporta Salerno notizie - un'incidente tra due auto al bivio di Loreto a Polla. Ad avere ...Violento incidente tra due auto a Polla nella mattinata odierna: un anziano pensionato è stato ricoverato in gravi condizioni ...