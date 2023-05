Playoff NBA 2023 | Lakers e Miami vincono anche gara-4 e si portano sul 3-1

(Di martedì 9 maggio 2023) I Los Angelese iHeat sisul 3-1 nelle loro rispettive serie deiNBA e sono ad una sola vittoria dal conquistare la finale di Conference. Decisive le vittorie in-4 contro Golden State e New York, con Warriors e Knicks che ora si trovano spalle al muro e sono obbligate ad una incredibile rimonta. Icontinuano a sognare e sono vicinissimi dall’eliminare i campioni in carica. Finisce 104-101 una partita che si è decisa nell’ultimo quarto, con la rimonta di Los Angeles e con Golden State che non è riuscita a trovare più volte il canestro del sorpasso. L’eroe inaspettato è Lonnie Walker IV, che segna tutti i suoi quindici punti nell’ultimo quarto ed è l’uomo chiave nel recupero. LeBron James chiude con 27 punti, 9 rimbalzi e ...

È appena arrivato, eppure i Phoenix Suns sono già aggrappati a lui. Kevin Durant sta viaggiando a 32 punti di media al secondo turno, contro Denver. I Suns hanno ripreso per i capelli una serie che si era messa male, dopo lo 0 - 2 in Colorado, vincendo entrambe le partite nel deserto dell'Arizona. Non perderti le Newsletter ...NOW ti offre il grande sport in streaming a soli 9,99 euro: guardi i, la UEFA Champions League e i GP di F1 in un solo ...Anche le cifre dell'MvpJoel Embiid sono di tutto rispetto: i suoi punti sono 34, i rimbalzi 13 e come al solito il centro di Philly va tanto in lunetta, con 15 liberi tentati e 12 realizzati (80%...

NBA, Los Angeles Lakers Golden State Warriors: gara-4 in diretta alle 4:00 su Sky Sky Sport

Spettacolo nella notte dei play-off NBA. I LA Lakers non tradiscono le attese e, in casa, vincono anche gara 4 (104-101) contro Golden State, portandosi sul 3-1 nella serie. Partita decisiva nell'ulti ...Leggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: Lakers e Heat vincono in casa e volano sul 3-1 ...