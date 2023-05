Play Music Stop War | sabato 13 maggio il concerto a Roma | tutti gli ospiti | da Fiorella Mannoia a Mr Rain

(Di martedì 9 maggio 2023) Una line - up d'eccezione per ilWar , con Sant'Egidio inper la pace' che andrà in scena13, in Piazza del Popolo a. Una maratonaale che ...

Una line - up d'eccezione per il concerto 'Stop War , con Sant'Egidio in concerto per la pace' che andrà in scena sabato 13 maggio, in Piazza del Popolo a Roma . Una maratona musicale che vedrà alternarsi sul palco, per il secondo ...Nel gennaio del 2023 ha pubblicato il suo ultimo EP 'SEAMLESS' su vinile 12 per Time To... FRISCO Instancabile promoter in ambito bass, Frisco dal 2006 fa parte di Infuzion, gruppo di ...OPPURE schiaccianell'immagine qui sotto Chi non si commuoverebbe ascoltado certe parole, ... ma anche su Spotify, Amazon, Apple podcast e Google podcast. Se non vuoi perdere nemmeno una ...

Play Music con Sant'Egidio tra Mr.Rain e Raiz - MetroNews Metro

Una line-up d’eccezione per il concerto “Play Music Stop War, con Sant’Egidio in concerto per la pace” che andrà in scena ...Ormai lo conosciamo, e non solo perché è un affezionato ospite di Trieste Cafe. PUNTiNO, nella sua crescita personale e di carriera, sta ormai puntando sempre più in alto, ed è riuscito a raggiungere ...