Più stabilità e governi di “lungo respiro” Meloni dopo il confronto sulle riforme

(Di martedì 9 maggio 2023) L’aggettivo più ricorrente per descrivere le maggioranze è “variegate”. Il premier Giorgia, al termine delle consultazioni sulla riforma costituzionale con i gruppi di opposizione, traccia il bilancio di una giornata che definisce “proficua e molto interessante”. L’esito, per lo menoposizioni dei due principali partiti di opposizione – Pd e Movimento 5 Stelle – era abbastanza prevedibile: chiusura totale al presidenzialismo. A margine degli incontri a Montecitorio, ciò che emerge è un’opinione, dei due schieramenti, quasi sovrapponibile. La segretaria dem Elly Schlein chiede anche di “frenare sull’autonomia differenziata”, facendo intendere che questo potrebbe essere un punto di partenza per migliorare i livelli di dialogo Più possibilisti invece gli esponenti di Italia Viva (Maria Elena Boschi) e Azione (Carlo Calenda). Quest’ultimo si ...