“Più del previsto” | Meloni-Schlein | cos' è successo a porte chiuse

(Di martedì 9 maggio 2023) Il confronto tra Ellye Giorgiaè stato più lungo del: è durato circa due ore e si è quindi prolungato di quasi un'ora. La segretaria del Pd era l'unica debuttante al tavolo delle consultazioni: prima di presentarsi alla biblioteca del presidente a Montecitorio ha telefonato a Giuseppe Conte per parlare di riforme. Non sorprende che le posizioni di Pd e M5s emerse durante le consultazioni siano molto simili, se non proprio sovrapponibili. Sia i dem che i grillini hanno infatti detto no al premierato e all'elezione diretta del presidente della Repubblica. “Per noi questa discussione sulla riforma istituzionale - ha dichiarato la- non è una priorità per il Paese. Clima, sanità, Pnrr, casa e lavoro sono le priorità. Noi crediamo che si possa affrontare una discussione così ...

... si legge nella nota firmata da Andrea Natale , giudicetribunale di Torino e componente dell'... Niente dilontano dal vero. Magistratura democratica non ha nemici e, tantomeno, avverte come ......serie di ristampe in cofanetto di molti gioielli presenti all'internocatalogo Trojan, dividendoli per diverse categorie stilistiche. Sono già uscite decine di cofanetti ispirati agli stili...L'amicizia con Mario Lodi diventò sempreforte al punto da lavorare per il giornale per bambini ... Maviglia è stato anche socio fondatore e per molti anni amministratore, membroComitato ...