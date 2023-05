Pippo Baudo | paura per la sua salute | i fan sono preoccupati | La verità sulle sue condizioni

Leggi su howtodofor

(Di martedì 9 maggio 2023) Di recente i fan disimoltoper ledidello storico conduttore.è un’icona della televisione italiana. È attivo dagli anni ’60 nella televisione e può vantare una delle carriere più longeve della televisione. Anche se ha lavorato anche in Mediaset, seppur per periodi brevi, il suo volto è legato in maniera indissolubile alla Rai, l’emittente per cui ha condotto i programmi di maggior successo. Il conduttore si è occupato di molte edizioni di trasmissioni come Settevoci, Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Serata d’onore, Novecento e il Festival di Sanremo; proprio di quest’ultimo programma detiene il record di conduzioni con ben 13 edizioni tra il 1968 e il 2008. La sua ...