Pioli “Milan pronto. Leao Se sta bene sarà della partita”

(Di martedì 9 maggio 2023)O (ITALPRESS) – “Al di làSupercoppa, con l'Inter sono sempre state partite molto equilibrate. Dobbiamo intanto pensare a quella di domani e poi capire che interpretazione dare alla gara di ritorno. Dobbiamo giocare ad alti livelli, tattici, fisici e motivazionali per superare il turno ma la squadra staed è pronta”. Stefanoconfida molto nel suoalla vigiliasemifinale di Champions contro l'Inter. “Spero di essere riuscito a trasmettere la felicità e l'entusiasmo che dobbiamo avere nel preparare questo tipo di partite – spiega a Sky il tecnico rossonero – Stiamo facendo un percorso eccezionale in Champions, sappiamo da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare e bisogna preparare le cose con concentrazione e determinazione, con quella serenità che ...

Stefanoè pronto, il suopure. Su Leao invece... "Rafael proverà a spingere domani mattina. O gioca dal 1' o non andrà nemmeno in panchina". Insomma, decisione che slitta a poche ore dal match che ...Lo ha detto a Sky l'allenatore delStefanoalla vigilia dell'euroderby contro l'Inter nella semifinale di andata di Champions League. Dopo aver assicurato che 'la squadra sta bene', il ......semifinale di andata tra rossoneri e nerazzurri con i secondi favoriti ma con la formazione diche ha, dalla sua, la storia. Quello che va in scena è infatti il quinto derby europeo trae ...

Cosa ci dicono le tesi con cui Inzaghi e Pioli sono usciti da Coverciano La Gazzetta dello Sport

Corre, Rafa Leao. A poco più di 24 ore dalla attesissima semifinale di Champions League tra Milan e Inter, il portoghese reduce dalla elongazione che la costretto a uscire dopo appena 10 minuti… Leggi ...