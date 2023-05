Pioli | ' Leao? O gioca o nemmeno in panchina Ecco cosa deciderà il derby'

Stefanoè pronto, il suo Milan pure. Suinvece... "Rafael proverà a spingere domani mattina. O gioca dal 1' o non andrà nemmeno in panchina". Insomma, decisione che slitta a poche ore dal match che ...Infine, sulla presenza dello spauracchionello scacchiere di: 'Tutti conosciamo le sue qualità, sappiamo che può esserci o non esserci. Prenderemo qualche accorgimento, manon ci ..., non è finita. Occhi a cosa dice: "L'ho visto solo ora e..."

Milan, Leao verso il no: la speranza di Pioli è di averlo almeno in panchina TUTTO mercato WEB

Come riporta AgiproNews, l’attesa è finita: ancora poco più di 24 ore e Milan e Inter si sfideranno nella semifinale di andata di Champions League, primo atto di un derby meneghino che promette scinti ...I rossoneri, con la loro stella principale ai box, si preparano all'euroderby con un nuovo "giocatore". Sotto gli occhi di Maldini, il gruppo prepara l'andata della semifinale ...