Pioli | “Leao è unico | ma se non ci sarà saremo sempre il Milan”

... altrimenti non verrà neanche in panchina', le parole di Stefano. Dunque una porticina resta ...forma e ottima è stata la sua prestazione a sinistra contro la Lazio ) L'annuncio di Rafaelè...Leggi Anche Milan - Inter,ottimista su: 'Se il test è pulito può giocare'... ha espresso il proprio punto di vista durante il programma 'Palla al Centro' in onda su Rai Radio Sport: ' L'assenza dipesa, ma non è domani la partita decisiva . Come col Napoli, dami ...

Milan, Pioli: "Leao Titolare o non viene neanche in panchina. Con l'Inter simile alle gare con Napoli... Fcinternews.it

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...