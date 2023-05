Piccoli reattori nucleari portatili potrebbero alimentare fino a 1 000 famiglie | ecco come funzionano

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 9 maggio 2023) Una nuova forma di alimentazione è pronta ad incombere nelle case di migliaia di. Questo grazie ad una recente scoperta scientifica. Tra le principali portatrici di innovazione al mondo non si può non citare SpaceX. L’azienda in questione ha formato e ha avuto l’onere di lanciare sul mercato un sacco di invenzioni superlative. Il team di esperti che lavora all’interno del colosso statunitense è una fucina di talenti nei campi più disparati a dir poco inesauribile. Una fonte pressoché infinita di idee e di realizzazioni ad opera d’arte. Questa scoperta avvenuta di recente ha fornito al pubblico una nuova dimostrazione. Nuove centrali in arrivo: energia per migliaia di(Grantennistoscana.it)Doug Bernauer è stato uno degli ingegneri che ha preso parte al progetto fin dai suoi albori. Già dal lontano 2007 era parte integrante del roster ...