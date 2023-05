Telecronaca affidata a Sandrocol commento tecnico di Massimo Ambrosini , ex rossonero. Milan -, le scelte di Pioli e Inzaghi In casa rossonera praticamente certa'assenza di Leao, a ...Per la telecronaca, invece, spazio al duo di commento più apprezzato d'Italia: ci sarà'intramontabile Sandro, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.I telecronisti saranno Sandroe Massimo Ambrosini sia ..., invece, non cambierà'ormai classico 3 - 5 - 2 con Dzeko ...

Piccinini: “L’Inter ha qualità nei singoli, il Milan si muove meglio” Pianeta Milan