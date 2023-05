(Di martedì 9 maggio 2023) A fare la scoperta è stata la mamma del piccolo, attraverso leregistrate da una telecamera di videosorveglianza dell’appartamento nel quartiere, a Napoli. Il bimbo non smette dire e illo: a fare la scoperta è stata la mamma del piccolo, attraverso leregistrate da una telecamera di videosorveglianza

... nel quartiere, dove una giovane mamma ha denunciato il compagno e papà del piccolo dopo ... le violenze che il genitore commetteva sul. Violenze che la donna ha denunciato alla ...... che vive nel quartieredi Napoli. I filmati sono ora stati acquisiti dagli agenti della ...istante più tardi gli preme una mano sul volto e poi avvicina la sua testa a quella del. Nelle ...Dopo la denuncia presentata dalla donna al commissariato di, ad occuparsi del caso, coordinati dalla Procura di Napoli, sono ora gli investigatori della Mobile.

Pianura, neonato piange e il padre lo picchia: le immagini choc 2a News

Una violenza inaudita, gratuita, brutale, su un neonato di appena cinque mesi. Schiaffi, pizzichi, manate in faccia perché piangeva, ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...