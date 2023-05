(Di martedì 9 maggio 2023) Il prezzo delè in calo questa mattina dopo il rimbalzo di ieri. Il Wti americano perde lo 0,8% portandosi a 72,55al barile, mentre il Brent del Mare del Nord è a 76,38, ...

Il prezzo delè in calo questa mattina dopo il rimbalzo di ieri. Il Wti americano perde lo 0,8% ... mentre il Brent del Mare del Nord è a 76,38 dollari, registrando unequivalente dello ...... mentre alil livello da tenere d'occhio è sui minimi della scorsa settimana in area 26.500.prudente dopo quello che è successo negli Stati Uniti e lo sarei altrettanto sul settore...In rosso Cognizant Technology Solutions , che evidenzia un decisodel 2,61%. Tra le ... 0,1%) 16:30 USA : Scorte, settimanale (atteso - 1,1 Mln barili; preced. - 1,28 Mln barili) ...

Petrolio in ribasso in avvio, Wti scende a 72,5 dollari - Economia Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il prezzo del petrolio è in calo questa mattina dopo il rimbalzo di ieri. Il Wti americano perde lo 0,8% portandosi a 72,55 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord ...Prezzo dell’energia Sì, ma non solo. Nell’inflazione che non scende molti economisti, e la stessa Banca Centrale Europea (Bce), intravedono ...