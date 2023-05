Pescara | studentessa di 12 anni cade dalla finestra della classe | è in codice rosso

...13 anni è caduta dalla finestra della scuola 11 Febbraio '44 di via strada Colle pineta a. ... Sul posto polizia e carabinieri, che indagano sulla dinamica della caduta, Laaveva ...L'incidente è avvenuto questa mattina anella scuola media 11 Febbraio '44 di via strada Colle pineta. La giovane è precipitata dal primo piano. Subito sono scattati i soccorsi. E' stata ......13 anni è caduta dalla finestra della scuola 11 Febbraio '44 di via strada Colle pineta a. ... Lei (autistica) dopo il master in ingegneria sogna di lavorare alla Nasacade dalla ...

Pescara, studentessa 13enne precipita dalla finestra della classe durante l’orario di lezione TPI

Aveva detto all’insegnante di turno di voler prendere una boccata d’aria, è andata verso la finestra della propria classe e si è sporta troppo, cadendo di sotto. Una ragazzina di 13 anni è rimasta ...Pescara, in una scuola del comune abruzzese una giovane di 12 anni è caduta dalla finestra della propria classe. E' in codice rosso ed è monitorata costantemente.