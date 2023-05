Pescara | studentessa 13enne precipita dalla finestra della classe durante l’orario di lezione

(Di martedì 9 maggio 2023) Aveva detto all’insegnante di turno di voler prendere una boccata d’aria, è andata verso lapropriae si è sporta troppo, cadendo di sotto. Una ragazzina di 13 anni è rimasta gravemente ferita nella scuola “11 Febbraio ’44” di via strada Colle Pineta a. Il fatto è accaduto dopo le 9.20. Sanitari del 118 sono intervenuti prontamente stabilizzando la giovane, trasportata poi in codice rosso all’ospedale civile. Polizia e carabinieri indagano sulla dinamicacaduta. In ospedale i medici stanno sottoponendo la ragazzina ad accertamenti per capire quali traumi abbia riportato. (notizia in aggiornamento)

