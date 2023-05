Pescara | cade dalla finestra a scuola | grave 13enne

Non si conoscono al momento le cause ...Una 13enne è caduta dopo poco le 9,00 dalla finestra del plesso scolastico in via Colle Pineta aLa ragazzina subito soccorsa è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale cittadino dove è stata ricoverata in codice rosso. Intanto presso l'istituto si sono portati i carabinieri ...Una ragazzina di 13 anni è caduta dalla finestra della scuola '11 Febbraio 1944' a. Il fatto è accaduto dopo le 9:20 nell'istituto situato in strada Colle pineta, nel capoluogo abruzzese. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno stabilizzato la ragazza e l'...

Pescara, 13enne cade da finestra di una scuola: è grave la Repubblica

Tutto è accaduto in un attimo; una ragazzina di tredici annio è caduta dalla finestra di una scuola, adesso è ricoverata in ospedale, le sue condizioni sono gravi ma non gravissime. Di questa vicenda ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...