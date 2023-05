Pescara | 13enne cade dalla finestra della scuola durante la lezione | è gravissima

(Di martedì 9 maggio 2023) L’incidente è avvenuto attorno alle 9.20 all’istituto «11 febbraio ‘44», in strada Colle Pineta. La ragazzina è in gravi condizioni

Una ragazzina di 13 anni è caduta dalla finestra della scuola 11 Febbraio '44 di via strada Colle pineta a. Il fatto è accaduto dopo le 9.20. Sul posto i sanitari del 118 che hanno stabilizzato la piccola e l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale civile. Sul posto polizia e carabinieri

Cade dalla finestra della sua scuola a Pescara: l'incidente oggi 9 maggio. Una ragazzina di 13 anni è gravissima in ospedale ...Aveva detto all’insegnante di turno di voler prendere una boccata d’aria, è andata verso la finestra della propria classe e si è sporta troppo, cadendo di sotto. Una ragazzina di 13 anni è rimasta ...