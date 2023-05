Percoto Canta | iscrizioni aperte

(Di martedì 9 maggio 2023) Correva il lontano 1988 quando un gruppo di amici dava vita alla prima edizione. Da allora sono passati più di trent’anni anni e il Festivalè diventato un punto di riferimento per giovani e meno giovaninti provenienti da tutta Italia. Ma non solo, perché diversi tra gli artisti che si sono esibiti o si sono affermati in una delle 35 edizioni fin qui svolte sono riusciti ad approdare a competizioni e contest musicali italiani. Ed è quindi con il consueto spirito innovativo che da sempre anima l’associazione organizzatrice che è pronta a partire la 36a edizione di. Un’edizione che si arricchirà di nuovi grandi nomi della musica italiana che faranno parte della giuria, ma anche di una lodevole iniziativa benefica in favore dell’Aisla, l’associazione italiana sclerosi ...

Al via le iscrizioni per il Festival punto di riferimento per giovani e meno giovani cantanti provenienti da tutta Italia. Tra i giurati annunciati anche Claudia Mescoli e Serena Brancale ...