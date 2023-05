Perché non piace a nessuno?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 9 maggio 2023) Giovedì ha debuttato ufficialmente l’ex Naomi ad Impact, ora nota come Trinity Fatu, o più semplicemente Trinity. Era visibilmente commossa e il pubblico era ben contento di averla ad Impact. Come era prevedibile, Trinity avrà una chance titolata contro chi vincerà ad Under Siege tra Deonna Purrazzo e Jordynne Grace. Probabilmente la sua occasione arriverà a Slammiversary, essendo il grande nome arrivato da fuori. Non a tutti peròl’ex Naomi, sin dai tempi della WWE. Come sostituta di Mickie James è difficile che regga il confronto, soprattutto per quello che l’Hardcore Country ha fatto ad Impact. Ho notato però che le critiche nei suoi confronti sono più sentite nel nostro territorio. In Italia è difficile trovare un po’ di gente a cui piaccia questa lottatrice, eppure in America, soprattutto quando appare negli show, il pubblico la acclama sempre alla ...