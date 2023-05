Perché Milan-Inter di Champions League si può vedere gratis e in chiaro? Cosa dice la legge e il canale tv

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Grazie a un decretoe alla normativa AgCom il primo atto dell’euroderby in programma domani sera alle ore 21 sarà visibile in. A trasmettere l’andata della semifinale tutta italiana ditrasarà TV8,che si può trovare sia sul digitale terrestre che sul satellitare di Sky. In alternativa, la partita potrà essere vista in streaming gratuito su tv8.it oppure su Amazon Prime Video, ma a pagamento. Insomma, chi è rimasto fuori dallo stadio San Siro (i biglietti sono stati “bruciati” in poche ore) avrà tante opzioni per non perdersi il primo atto del derby dio versione. Tutto questo sarà possibile in virtù di un decreto ministeriale. Lain questione ...