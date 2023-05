Perché il Governo non può e non deve decidere il prezzo della pasta

Leggi su linkiesta

(Di martedì 9 maggio 2023) Lacosta troppo? Cucineremo il risotto! Verrebbe da rispondere così alla notizia che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato la Commissione di allerta rapida e il Garante dei prezzi per esaminare i rincari. L’incontro si svolgerà giovedì e potrebbe innescare una ondata di controlliGuardia di finanza contro la “speculazione”. Ma, prima, i tecnici del ministero dovranno rispondere alla domandaspaghetti e fusilli a marzo 2023 costavano il 17,5 per cento in più di un anno fa, mentre la materia prima è diminuita di. Una risposta sola non esiste, ma ciò non significa che vi siano motivi occulti e misteriosi. Un primo punto riguarda il fatto che l’incremento osservato oggi è il frutto di una crescita graduale dei prezzi, ...