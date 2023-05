Perché è difficile lavorare con Maria De Filippi | la rivelazione dietro le quinte

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Luca Zanforlin e Mauro Monaco, storici autori di Amici, parlano del programma diDesvelando alcuni retroscena sulla conduttrice. Com'ècon "queen Mary", una delle figure più importanti della tv italiana? I due autori non usa no giri di parole e così Monaco spiega la sua esperienza insieme alla De: "È. Non ho mai gestito così tanti cambi di scaletta da quando lavoro con; è bello, ma anche una sfida collaborare con lei. Non ama la rigidità dei tempi e gli schemi della tv. Lo si vede in tutti i suoi programmi. Segue solo un flusso che dipende soltanto da quello che fanno e dicono le persone che sono davanti alle telecamere. Ama capire e far capire, sempre". Ma non finisce qui. Mettere in luce tutti i ragazzi che partecipano la talent non è ...